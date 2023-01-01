Биография

Константин Новиков – актер театра и кино. Многие кинопроекты, в которых участвовал актер, сняты в жанрах мелодрама, детектив и комедия. Всего имеет на счету несколько десятков фильмов. Родился в 1985 году в небольшом городе Обнинск (Калужская область). В школьные годы посещал музыкальную школу. Обучался игре на фортепиано и баяне. В 2000 году начал играть на сцене местного Молодежного театра. А в 2007 году получил диплом актера в ВТУ имени Щепкина (учебное заведение при Малом театре). Около двух лет был актером в Камерном Молодежном театре. В 2012 году был приглашен в качестве ведущего телепрограммы «Диалоги о рыбалке». Передача выходила на телеканале «Россия 2». Многие роли Константина Новикова в кино – второстепенные персонажи в сериалах. Одной из первых работ в сфере кинематографа стал сериал «Кулагин и партнеры» 2004 года. После снялся в таких проектах как телесериалы «След», «Даешь молодежь!» и «Институт благородных девиц». Наиболее известные фильмы Константина Новикова – сериалы «Топтуны», «Бедные люди», «ЧС. Чрезвычайная ситуация» и «Глухарь. Возвращение». Также появился в кинокартинах «Любовь по-японски», «Удача напрокат», «Королева бандитов» и «Прыжок богомола».