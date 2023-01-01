Женщина без чувства юмора (сериал, 2016) смотреть онлайн
8.32016, Женщина без чувства юмора 1 сезон
Мелодрама, Комедия12+
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Сезоны и серии
О сериале
Непробиваемый участковый Бронислава - женщина без чувства юмора. Вместе со своим напарником – хиленьким сыном профессора, который является экспертом в области антиквариата, ей предстоит распутать сложное дело. Между коллегами складываются непростые и в то же время забавные отношения. Спортивная Бронислава обучает своего напарника урокам самообороны, он же рассказывает ей об искусстве, повышая культурный уровень девушки.
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Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Сорокин
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- КНАктёр
Константин
Новиков
- Актёр
Всеволод
Болдин
- Актёр
Александр
Числов
- БМАктёр
Борис
Миронов
- ВДАктёр
Владислав
Дунаев
- АЦАктёр
Александр
Цуркан
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- ВКАктёр
Владимир
Кебин
- ЕПАктриса
Екатерина
Порубель
- Сценарист
Кира
Худолей
- АЗПродюсер
Александр
Зосименко
- ВСПродюсер
Вадим
Серебренников
- ЮФХудожница
Юлия
Фетисова
- СБМонтажёр
Светлана
Бронникова
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин