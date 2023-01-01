Женщина без чувства юмора (сериал, 2016) смотреть онлайн

Непробиваемый участковый Бронислава - женщина без чувства юмора. Вместе со своим напарником – хиленьким сыном профессора, который является экспертом в области антиквариата, ей предстоит распутать сложное дело. Между коллегами складываются непростые и в то же время забавные отношения. Спортивная Бронислава обучает своего напарника урокам самообороны, он же рассказывает ей об искусстве, повышая культурный уровень девушки.



Все сезоны сериала Женщина без чувства юмора смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.