Биография

Александр Числов – отечественный киноактер, чаще всего исполнявший роли второго плана. Появился на свет 13 октября 1964 года в столице Чечни. С 1982 года совместно с семьей проживал в Москве. Актерское искусство Числов постигал под руководством Михаила Романенко в творческой мастерской «Гармония». С 1989 года уже состоявшийся актер Александр Числов активно снимался в кинопроектах. Началом карьеры послужили киноленты «Беспредел» и «Жизнь по лимиту». Вскоре состоялся выход одного из главных фильмов Александра Числова, получившего название «Сто дней до приказа». В нем он предстал в образе персонажа Зырина, запомнившегося зрителям. В дальнейшем роли Александра Числова были в большинстве вторичными, однако сам он на это не жаловался, предпочитая иметь постоянную работу и не переставать сниматься в кино. Его часто приглашали в телесериалы. Среди известных многосерийных работ актера: «Заколдованный участок», «Наследство», «Братья Карамазовы», «Тайный город» и другие. Всего за плечами Числова более двухсот работ в кино. По свидетельствам знакомых, последние годы актер вел затворнический образ жизни и находился в подавленном состоянии. 29 августа 2019 года он скончался, заболев осложненной пневмонией.