Человек из будущего
Wink
Фильмы
Человек из будущего
7.22016, Человек из будущего
Комедия72 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Человек из будущего (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Накануне конца света «учeный» Меркурьев сообщает кассирше, о том, что она должна стать матерью спасителя человечества, и когда в это поверила не только она, но и весь мир, незадачливый герой обнаруживает ошибку в расчeтах.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Человек из будущего»