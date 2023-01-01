WinkАлександр Баширов
Александр Баширов
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 24 сентября 1955 г. (69 лет)
Биография
Александр Баширов — актер советского и российского кино, телевидения и дубляжа, режиссер, сценарист, продюсер. Лауреат приза ФИПРЕССИ на фестивале «Кинотавр». Родился в Тюменской области 24 сентября 1955 года. После школы Александр окончил ленинградское ПТУ № 57 и Тюменский государственный университет, а позже поступил во ВГИК. Актер успел поработать на цементном заводе, участвовал в разных проектах Сергея Курехина и некоторое время проживал в США. Александр Баширов имеет более 160 киноролей. В их числе «Асса», «Даун Хаус», «9 рота», «Мастер и Маргарита», «Груз 200», «Домашний арест». В 1998 году актер выпустил свой первый фильм в качестве режиссера под названием «Железная пята олигархии».
Фильмография
Актёр
- 6.0
Операция «Холодно»2024, 86 мин
- 8.0
Елки 102023, 90 минБесплатно
- 8.1
Елки 92022, 94 минБесплатно
- 8.2
Карп отмороженный2017, 95 минБесплатно
- 7.3
Хармс2016, 91 мин
- 7.0
Человек из будущего2016, 71 мин
- 8.5
Детка2012Бесплатно
- 9.2
Белка и Стрелка: Звездные собаки2010, 84 минБесплатно
- 8.9
Край2010, 118 минБесплатно
- 8.6
Белое платье2010, 98 минБесплатно
- 9.0
Питер FM2006, 84 мин
- 9.4
Сестры2001, 80 мин
- 8.9
Мама, не горюй1997, 81 мин