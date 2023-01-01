Биография

Александр Баширов — актер советского и российского кино, телевидения и дубляжа, режиссер, сценарист, продюсер. Лауреат приза ФИПРЕССИ на фестивале «Кинотавр». Родился в Тюменской области 24 сентября 1955 года. После школы Александр окончил ленинградское ПТУ № 57 и Тюменский государственный университет, а позже поступил во ВГИК. Актер успел поработать на цементном заводе, участвовал в разных проектах Сергея Курехина и некоторое время проживал в США. Александр Баширов имеет более 160 киноролей. В их числе «Асса», «Даун Хаус», «9 рота», «Мастер и Маргарита», «Груз 200», «Домашний арест». В 1998 году актер выпустил свой первый фильм в качестве режиссера под названием «Железная пята олигархии».