Ёлки 9
О фильме
Свежий выпуск любимого новогоднего альманаха — с новыми героями и сценарием от Евгения Кулика. Четыре новогодних истории, происходящие в разных концах России — деревне Глухарево, Тюмени, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Ролевик Федя пытается совместить отношения со своей девушкой и регулярные встречи с друзьями, с которыми они разыгрывают фэнтезийные битвы. Пенсионерка при поддержке дочери раскручивает свой блог, чтобы выиграть спор с мужем, не верящим в ее успех. Помощница адвоката узнает, что ее парень — мошенник, которому грозит суд. А в деревне Глухарево впервые проводят интернет, и один из ее жителей сразу навлекает на себя гнев Джеки Чана. Или это всего лишь мошенник, который притворяется знаменитым китайским актером? Узнаете, посмотрев фильм «Ёлки 9» в хорошем качестве онлайн на Wink.
Рейтинг
- АЛРежиссёр
Александра
Лупашко
- СНРежиссёр
Сергей
Наумов
- ЕКАктёр
Евгений
Кулик
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Александр
Баширов
- Актриса
Виктория
Агалакова
- Актёр
Григорий
Калинин
- Актриса
Елена
Захарова
- Актёр
Ростислав
Бершауэр
- ЕКСценарист
Евгений
Кулик
- ДБСценарист
Дмитрий
Балуев
- ТАПродюсер
Тимур
Асадов
- МЗПродюсер
Мария
Затуловская
- ЛРПродюсер
Лала
Рустамова
- АМОператор
Александр
Мелкумов мл.
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков