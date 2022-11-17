Свежий выпуск любимого новогоднего альманаха — с новыми героями и сценарием от Евгения Кулика. Четыре новогодних истории, происходящие в разных концах России — деревне Глухарево, Тюмени, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Ролевик Федя пытается совместить отношения со своей девушкой и регулярные встречи с друзьями, с которыми они разыгрывают фэнтезийные битвы. Пенсионерка при поддержке дочери раскручивает свой блог, чтобы выиграть спор с мужем, не верящим в ее успех. Помощница адвоката узнает, что ее парень — мошенник, которому грозит суд. А в деревне Глухарево впервые проводят интернет, и один из ее жителей сразу навлекает на себя гнев Джеки Чана. Или это всего лишь мошенник, который притворяется знаменитым китайским актером? Узнаете, посмотрев фильм «Ёлки 9» в хорошем качестве онлайн на Wink.

