Фёдор Добронравов

Биография

Федор Добронравов — российский актер, продюсер. Родился в Таганроге 11 сентября 1961 года. Федор с малых лет любил выступать на сцене: участвовал в школьных концертах и занимался в цирковом кружке. После школы провалил попытку поступить в цирковое училище, но вскоре был принят в Воронежский государственный институт искусств на актерский факультет. По окончании вуза стал служить в молодежном театре «Рубль», а в 1990 году его приняли в театр «Сатирикон». В 1993 году Федор Добронравов впервые снялся в кино — его первым проектом стала полнометражная картина «Русский регтайм». До 2006 года ему доставались в основном эпизодические роли. Поворотным этапом в карьере Федора стали съемки в скетчкоме «6 кадров». Прославившись, Добронравов получил приглашение в сериал «Сваты», где сыграл роль Ивана Будько. На счету артиста больше ста кинопроектов. В его портфолио можно найти фильмы «Чебурашка», «Ликвидация», «О чем говорят мужчины» и «Праведник». Также актер основал продюсерский центр.