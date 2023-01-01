Фёдор Добронравов
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 11 сентября 1961 г. (63 года)
Биография
Федор Добронравов — российский актер, продюсер. Родился в Таганроге 11 сентября 1961 года. Федор с малых лет любил выступать на сцене: участвовал в школьных концертах и занимался в цирковом кружке. После школы провалил попытку поступить в цирковое училище, но вскоре был принят в Воронежский государственный институт искусств на актерский факультет. По окончании вуза стал служить в молодежном театре «Рубль», а в 1990 году его приняли в театр «Сатирикон». В 1993 году Федор Добронравов впервые снялся в кино — его первым проектом стала полнометражная картина «Русский регтайм». До 2006 года ему доставались в основном эпизодические роли. Поворотным этапом в карьере Федора стали съемки в скетчкоме «6 кадров». Прославившись, Добронравов получил приглашение в сериал «Сваты», где сыграл роль Ивана Будько. На счету артиста больше ста кинопроектов. В его портфолио можно найти фильмы «Чебурашка», «Ликвидация», «О чем говорят мужчины» и «Праведник». Также актер основал продюсерский центр.
Фильмография
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 9.2
Чебурашка. Новый год2024, 11 мин
- 8.0
Летучий корабль2024, 100 мин
- 8.8
Быть2023, 110 мин
- 6.5
Гардемарины 1787. Война2023, 93 минБесплатно
- 9.5
Мастодонт2023
- 8.9
Календарь ма(й)я2022, 85 минБесплатно
- 9.3
Праведник2022, 156 мин
- 8.1
Елки 92022, 94 минБесплатно
- 8.4
Мой папа — вождь2022, 89 минБесплатно
- 8.8
Иваново счастье2021, 84 мин
- 9.3
Чемпион мира2021, 138 минБесплатно
- 9.5
Белый снег2021, 121 мин
- 5.8
На Париж2018, 91 мин
- 8.0
Девушка с косой2017, 85 мин
- 9.3
Жили-были2017, 83 минБесплатно
- 8.6
Страна чудес2015, 79 мин
- 9.2
Снежная королева 2: Перезаморозка2014, 78 мин
- 8.4
Все включено 22013, 95 мин
- 9.4
Мамы2012, 101 минБесплатно