Фильм На деревню дедушке 2
2026, На деревню дедушке 2
Комедия, Семейный6+
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О фильме
Владик снова проводит летние каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется Виктор, бывший дипломат и дедушка Владика по папе. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука — от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра всё больше чувствует, что проигрывает, но, когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора, у него появляется возможность избавиться от конкурента.
Рейтинг
- Режиссёр
Владимир
Котт
- Актёр
Юрий
Стоянов
- ЯГАктёр
Ярослав
Головнёв
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актёр
Антон
Филипенко
- АИАктёр
Александр
Ильин
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- МЛАктёр
Мирон
Лебедев
- Актриса
Алиса
Руденко
- АБСценарист
Александр
Бережной
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Ясмина
Бен Аммар
- АБПродюсер
Александр
Бережной
- ТЗХудожница
Татьяна
Зинченко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Суворов
- МКОператор
Максим
Колиганов
- ИШКомпозитор
Илья
Шлёнкин