Биография

Юрий Стоянов – актер, режиссер, телеведущий, юморист и пародист, народный артист РФ. На протяжении 19 лет работал с Ильей Олейниковым в скетч-шоу «Городок», был автором, постановщиком и исполнителем ролей в этой юмористической передаче. Будущий артист родился в с. Бородино Одесской области. Мать Юрия работала завучем в школе. Когда во 2-м классе сын начал шутить над педагогами, ей пришлось провести с ним воспитательную беседу, но он пообещал, что станет гордостью мамы. В школьные годы Юрий увлекался театром, ходил в драматический кружок при Одесской киностудии, учился игре на гитаре, получил звание мастера спорта по фехтованию. Позже он закончил актерский факультет ГИТИСа. Первые роли Юрий Стоянов сыграл на сцене Большого драматического театра им. Товстоногова, куда был направлен на работу по распределению. В 1990 г. актер снимается в картине «Анекдоты», партнером Юрия Стоянова по фильму стал Илья Олейников. В дальнейшем вместе они работали на телевидении в программе «Городок» и создали чуть меньше 250 выпусков шоу. В кинематографе Стоянов получил широкую известность после съемок в картинах «Ландыш серебристый», «12», «Друзья друзей», «Королевство кривых зеркал», «Гитлер капут», «Человек у окна», «Zолушка».