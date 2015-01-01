Бармен (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Забавная комедия о застенчивом парне, которому удается резко поменять свою жизнь с помощью чудо-коктейлей. В главных ролях — Виталий Гогунский и Иван Охлобыстин.



Робкий молодой человек по имени Вадик мечтает о перспективной работе в центре Москвы и романтических отношениях с красивой девушкой. Но ему тотально не везет. После очередного провального собеседования он решает пойти в бар и напиться. Загадочный бармен готовит молодому человеку коктейль, который мгновенно меняет Вадика до неузнаваемости. Оказывается, этот волшебный напиток, в зависимости от рецепта, способен даровать человеку различные качества и способности, как, например, обаяние, храбрость, ум. Вадик начинает злоупотреблять коктейлями и наконец получает то, о чем так давно мечтал. Однако вскоре наступает время расплаты…



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