Бармен (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Забавная комедия о застенчивом парне, которому удается резко поменять свою жизнь с помощью чудо-коктейлей. В главных ролях — Виталий Гогунский и Иван Охлобыстин.
Робкий молодой человек по имени Вадик мечтает о перспективной работе в центре Москвы и романтических отношениях с красивой девушкой. Но ему тотально не везет. После очередного провального собеседования он решает пойти в бар и напиться. Загадочный бармен готовит молодому человеку коктейль, который мгновенно меняет Вадика до неузнаваемости. Оказывается, этот волшебный напиток, в зависимости от рецепта, способен даровать человеку различные качества и способности, как, например, обаяние, храбрость, ум. Вадик начинает злоупотреблять коктейлями и наконец получает то, о чем так давно мечтал. Однако вскоре наступает время расплаты…
Сможет ли молодой человек справиться с побочным эффектом волшебных напитков, узнаете в комедии на нашем видеосервисе. Фильм «Бармен» 2015, смотреть онлайн в хорошем качестве который можно прямо сейчас, ждет вас на Wink!
Бармен смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Дина
Штурманова
- ВГАктёр
Виталий
Гогунский
- Актёр
Иван
Охлобыстин
- ЮПАктриса
Юля
Паршута
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Жанна
Эппле
- Актёр
Константин
Крюков
- АБАктёр
Антон
Богданов
- Актриса
Ольга
Бузова
- ЕЯАктриса
Евгения
Ярушникова
- КФАктёр
Константин
Федоров
- ДКСценарист
Денис
Каймаков
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- РЕПродюсер
Роман
Елистратов
- ТБХудожница
Татьяна
Борисова
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- ОТОператор
Олег
Топоев
- ОШОператор
Олег
Шуваев
- Композитор
Павел
Есенин
- СККомпозитор
Сергей
Каширин