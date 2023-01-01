Биография

Жанна Эппле – российская актриса кино и театра. Родилась в Москве 15 июля 1964 года. Имеет почетное звание заслуженной артистки России, полученное в 2010 году. В детстве занималась несколькими видами спорта, а также музыкой и балетом. После окончания школы поступила в ГИТИС, куда была принята почти случайно – пришла на вступительные экзамены за компанию с подругой и, в отличие от подруги, легко их сдала. Окончила ГИТИС в 1986 году, после чего была приглашена работать в Театр Станиславского. Личная жизнь Жанны Эппле не слишком широко освещается. Известно, что первым мужем актрисы был балетмейстер Алексей Бакай. После состояла в отношениях с предпринимателем Ильей Фрэзом, от которого имеет двух сыновей. В 2018 году Жанна Эппле впервые стала бабушкой – у нее родился внук Северин. Еще во время учебы в ГИТИСе играла в Театре комедии. Первой ролью Эппле в кино стала роль в фильме «Алый камень», полученная ею в год окончания института. Роль была эпизодической, а имя актрисы даже отсутствовало в титрах. Позже последовало участие в других фильмах и сериалах, уже более серьезное. Получила главные роли в фильмах «Ловкач и Хиппоза» и «Белые одежды». В 2000 году сыграла в фильме «Марш Турецкого». Наиболее известна широкой аудитории по роли Юлии Шашковой в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», который выходил с 2002 по 2007 год, а вторая часть появилась на экранах в 2013 году. На данный момент успешно продолжается карьера Жанны Эппле в кино и сериалах. Также несколько раз попробовала себя в роли ведущей – в программе «Клуб бывших жен» и в медицинском ток-шоу «Нет запретных тем».