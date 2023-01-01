Биография

Ольга Бузова — российская шоувумен, актриса и певица. Родилась в Санкт-Петербурге 20 января 1986 года. Ольга поступила в школу в пять лет. После завершения обучения юная девушка мечтала о карьере артистки, но поддалась на уговоры родителей и поступила на географический факультет в СПбГУ, окончив его с красным дипломом. Проявила себя как певица, выпустив 3 студийных альбома, и как дизайнер одежды, создав несколько коллекций и открыв модные бутики. Также Бузова — автор нескольких книг, где делится секретами макияжа, ухода за собой, правильного питания. Участница «Поезда молодежи», популяризирующего волонтерское движение. Еще студенткой Ольга Бузова участвовала в реалити-шоу «Дом-2» и впоследствии стала его ведущей. Также вела другие передачи на ТВ. Участвовала в разноплановых проектах, среди которых «Битва экстрасенсов», «Давай поженимся», «Танцы со звездами». В кино Ольга в основном снималась в ролях-камео, где изображала саму себя, кроме фильмов «Бармен» и «Держи удар, детка».