Биография

Денис Каймаков – российский сценарист, продюсер. Родился в городе Шахты 1 декабря 1977 г. О начале творческого пути сценариста Дениса Каймакова известно не многое. Во время учебы на инженера-электромеханика участвовал в играх КВН в качестве автора юмористических зарисовок, так как еще в детстве мечтал создавать рекламу. Затем специально на какое-то время ездил в США, чтобы там обучаться на профильных сценарных курсах. В настоящее время является генеральным продюсером компании «Little Box», специализирующейся на производстве кинофильмов и телепрограмм. Первый опыт сценариста на телевидении оказался более чем успешным – сериал «Моя прекрасная няня» с Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк в главных ролях вышел на телеканале «СТС» в 2004 г. в прайм-тайм и пережил с тех пор 7 сезонов. Следующим стал сериал Дениса Каймакова для телеканала «ТНТ» – «Счастливы вместе» (2006-2013 гг.). В 2006 г. он принимает эстафету и пишет сценарии для сериала «Солдаты», начиная с 10-го сезона и завершая 14-м в 2008 г. Одна из наиболее успешных работ последних лет – криминальная комедия «Форс-мажор» (2017 г.) Александра Жигалкина с Прилучным в главной роли.