Зять (фильм, 2024) смотреть онлайн

Зять (фильм, 2024)
О фильме
Семейная комедия о том, что грехи молодости полностью не исчезают. Смотреть фильм «Зять» онлайн можно на видеосервисе Wink. В главных ролях Дмитрий Нагиев и Ян Цапник.
Олег — любящий супруг и заботливый отец, который предпочитает, чтобы в жизни все шло спокойно и четко по плану. Его тихую идиллию разрушает неожиданная новость от дочери Алёны: она встретила свою любовь. Вот только возлюбленным девушки оказывается бывший друг и ровесник ее отца по имени Антон. Когда-то по молодости Олег и Антон жили насыщенной и очень бурной жизнью. Теперь секреты молодости Олега могут узнать и его близкие, от которых он скрывал все это неспроста.
Удастся ли Олегу спасти свою репутацию и не разрушить отношения с дочерью? Узнаете в фильме — смотреть фильм «Зять» (2024) можно на Wink.
Зять смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке
Рейтинг
- АМРежиссёр
Анарио
Мамедов
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Ян
Цапник
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Дарья
Петриченко
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- АМАктёр
Артем
Минин
- НКАктёр
Никита
Касьяненко
- Актриса
Люся
Чеботина
- ДКАктёр
Дмитрий
Красилов
- Актриса
Юлия
Сулес
- МДАктриса
Мария
Дризик
- МПАктёр
Михаил
Павлик
- Актриса
Ёла
Санько
- МКАктриса
Маруся
Климова
- БЭАктёр
Борис
Эстрин
- Актёр
Михаил
Шиманский
- ДКСценарист
Денис
Каймаков
- Продюсер
Юлия
Сумачева
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- ЕМПродюсер
Евгений
Мишиев
- ВЗХудожник
Виктор
Зудин
- НДХудожница
Нинель
Дьяковская
- ККомпозитор
Кази