Зять (фильм, 2024) смотреть онлайн

Семейная комедия о том, что грехи молодости полностью не исчезают. Смотреть фильм «Зять» онлайн можно на видеосервисе Wink. В главных ролях Дмитрий Нагиев и Ян Цапник.



Олег — любящий супруг и заботливый отец, который предпочитает, чтобы в жизни все шло спокойно и четко по плану. Его тихую идиллию разрушает неожиданная новость от дочери Алёны: она встретила свою любовь. Вот только возлюбленным девушки оказывается бывший друг и ровесник ее отца по имени Антон. Когда-то по молодости Олег и Антон жили насыщенной и очень бурной жизнью. Теперь секреты молодости Олега могут узнать и его близкие, от которых он скрывал все это неспроста.



Удастся ли Олегу спасти свою репутацию и не разрушить отношения с дочерью? Узнаете в фильме — смотреть фильм «Зять» (2024) можно на Wink.



Зять смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.