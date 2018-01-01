Wink
Кази
Кази

Кази

Карьера
Композитор

Биография

Кази — российский композитор. Родился в Новошахтинске. Кази, чье настоящее имя Иван Ивахнюк, — музыкальный композитор, способный творить в различных стилях. В настоящее время он активно занимается творчеством, сотрудничая с различными студиями и режиссерами для создания музыки к фильмам и сериалам. Одним из первых проектов, над которым работал Кази, стала драма «Горячая точка», выпущенная в 2019 году. С тех пор он принимал участие в таких проектах, как детектив «Акушер» и триллер «Спасти единственного сына». В своей работе над криминальной драмой «ЮЗЗЗ» Кази создал несколько уникальных саундтреков, которые стали настоящей визитной карточкой проекта. Еще одним ярким достижением композитора стало написание музыки для шпионской драмы «ГДР».

Фильмография

Композитор