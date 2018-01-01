Биография

Кази — российский композитор. Родился в Новошахтинске. Кази, чье настоящее имя Иван Ивахнюк, — музыкальный композитор, способный творить в различных стилях. В настоящее время он активно занимается творчеством, сотрудничая с различными студиями и режиссерами для создания музыки к фильмам и сериалам. Одним из первых проектов, над которым работал Кази, стала драма «Горячая точка», выпущенная в 2019 году. С тех пор он принимал участие в таких проектах, как детектив «Акушер» и триллер «Спасти единственного сына». В своей работе над криминальной драмой «ЮЗЗЗ» Кази создал несколько уникальных саундтреков, которые стали настоящей визитной карточкой проекта. Еще одним ярким достижением композитора стало написание музыки для шпионской драмы «ГДР».