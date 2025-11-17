Шальная императрица (фильм, 2025) смотреть онлайн
Яркая российская фэнтези-комедия от Радды Новиковой с Ириной Пеговой в главной роли: смотреть фильм «Шальная императрица» (2025) теперь можно на Wink. Историческая фигура в современном мире, искрометный юмор и яркие впечатления.
Три подруги в целях развлечения проводят мистический ритуал, в результате которого на кухне самой обычной питерской квартиры появляется сама Екатерина Великая. Правительница из прошлого с удивлением постигает современный Петербург, пытаясь узнать знакомые приметы. Но веселые приключения приводят к тому, что реальность вокруг принимает причудливые обертоны, и героиням приходится вместе с гостьей из прошлого разбираться с неожиданными последствиями.
Удастся ли женской компании из разных эпох вернуть все на круги своя? Фильм «Шальная императрица» (2025) понравится любителям комедий с историческим колоритом, зрителям, кто ценит отечественные киноновинки и абсурдную фантастику. Отличный выбор для зимнего киносеанса с друзьями или семьей — фильм ждет вас на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время94 мин / 01:34
- РНРежиссёр
Радда
Новикова
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актриса
Зоя
Бербер
- АСАктриса
Алиса
Стасюк
- КЗАктёр
Кирилл
Зайцев
- ФГАктёр
Федор
Гамалея
- ИКАктёр
Илья
Колецкий
- ЕГАктриса
Елизавета
Гуреева
- СБАктёр
Сергей
Бледных
- ИСАктёр
Илья
Старосельский
- АТСценарист
Андрей
Таратухин
- ЕУСценарист
Елена
Убугунова
- НВПродюсер
Никита
Владимиров
- Продюсер
Максим
Рогальский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- ОГПродюсер
Ольга
Галузинская
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- АДОператор
Андрей
Данельян
- ККомпозитор
Кази
- ВСКомпозитор
Владимир
Судаков