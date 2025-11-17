Шальная императрица (фильм, 2025) смотреть онлайн

Яркая российская фэнтези-комедия от Радды Новиковой с Ириной Пеговой в главной роли: смотреть фильм «Шальная императрица» (2025) теперь можно на Wink. Историческая фигура в современном мире, искрометный юмор и яркие впечатления.



Три подруги в целях развлечения проводят мистический ритуал, в результате которого на кухне самой обычной питерской квартиры появляется сама Екатерина Великая. Правительница из прошлого с удивлением постигает современный Петербург, пытаясь узнать знакомые приметы. Но веселые приключения приводят к тому, что реальность вокруг принимает причудливые обертоны, и героиням приходится вместе с гостьей из прошлого разбираться с неожиданными последствиями.



Удастся ли женской компании из разных эпох вернуть все на круги своя? Фильм «Шальная императрица» (2025) понравится любителям комедий с историческим колоритом, зрителям, кто ценит отечественные киноновинки и абсурдную фантастику. Отличный выбор для зимнего киносеанса с друзьями или семьей — фильм ждет вас на Wink.

