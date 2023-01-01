Биография

Ангелина Стречина — актриса. Родилась в Томской области 20 февраля 1996 года. Детство и юность будущей артистки прошли в танцевальных студиях — девочка c шести лет профессионально занималась балетом, а также закончила музыкальную школу и актерские курсы. В 2014 году поступила в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, которое закончила с отличием в 2017 году. Актерские способности Ангелины Стречиной заметил режисер Иван Глубоков, и благодаря опыту в балете девушка получила главную роль в сериале «Сальса». В 2018 году на экраны вышло сразу два проекта с участием талантливой артистки: «На районе» и «Молодежка». Зрителям она запомнилась по картине «Война семей», после которой ее биография начала пополняться главными ролями. Так, в 2021 году она появилась в картинах «Полет», «Аванпост» и «Модный синдикат», а 2022 год принес девушке главную роль в сериале «Сестры».