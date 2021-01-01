Родитель (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Отец спасает дочь от героиновой зависимости. Остросоциальная драма с Михаилом Пореченковым, основанная на реальных событиях.



В Санкт-Петербурге процветает наркобизнес — на дворе лихие 90-�е. Старшеклассница Юля, как и многие сверстники, подсела на героин. Ее отец Михаил решается на отчаянные меры: объединяется с другими родителями зависимых подростков, чтобы остановить распространение запрещенных препаратов по Санкт-Петербургу. Добровольцы допрашивают дилеров и громят притоны, но вскоре у большинства борцов за справедливость сдают нервы, и только архитектор Александр продолжает поддерживать Михаила. Смогут ли герои дойти до конца и спасти родных?



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