Родитель (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Отец спасает дочь от героиновой зависимости. Остросоциальная драма с Михаилом Пореченковым, основанная на реальных событиях.
В Санкт-Петербурге процветает наркобизнес — на дворе лихие 90-�е. Старшеклассница Юля, как и многие сверстники, подсела на героин. Ее отец Михаил решается на отчаянные меры: объединяется с другими родителями зависимых подростков, чтобы остановить распространение запрещенных препаратов по Санкт-Петербургу. Добровольцы допрашивают дилеров и громят притоны, но вскоре у большинства борцов за справедливость сдают нервы, и только архитектор Александр продолжает поддерживать Михаила. Смогут ли герои дойти до конца и спасти родных?
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Влад
Фурман
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Влад
Фурман
- Актриса
Мария
Шукшина
- Актриса
Ангелина
Стречина
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- Актёр
Даниил
Вахрушев
- НПАктриса
Нелли
Попова
- АФАктёр
Алексей
Фалилеев
- Актёр
Виталий
Коваленко
- ККСценарист
Кристина
Кузьмина
- Сценарист
Влад
Фурман
- АШСценарист
Андрей
Шишов
- Продюсер
Влад
Фурман
- ВБХудожница
Виктория
Богданова
- АКМонтажёр
Андрей
Компаниец
- КМОператор
Кирилл
Мошкович
- СВКомпозитор
Сергей
Верховцев