Нелли Попова

Биография

Неля Попова – российская и советская актриса театра и кино. Родилась в УССР, в городе Днепродзержинске 31 августа 1964 года. Обладательница почетного звания заслуженной артистки РФ. С ранних лет будущая актриса мечтала о театральной сцене. Вскоре после окончания школы перебралась из родного города в Ленинград, где подала документы в ЛГИТМиК. Окончив вуз в 1988 году, получила работу в труппе Театра-студии Ларисы Малеванной, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Нели Поповой. Позже сотрудничала с Театром реального искусства и Театром имени Комиссаржевской. Появилась в таких постановках как «Обломов», «Чайка», «Вишневый сад», и множестве других. Актриса замужем, супруг – режиссер Владислав Фурманов. Впервые появилась на экране еще во время учебы в институте, исполнив небольшую роль в советской картине «Ради нескольких строчек», вышедшей в 1885 году. После распада СССР долгое время почти не снималась и занималась театральной карьерой. Вернулась в кино уже в двухтысячные годы, во время активного развития российского кинематографа. Появилась в таких проектах как «По имени барон», «Телохранитель», «Гаишники». Лучше всего аудитория знает Нелю Попову по сериалам «Лабиринт» и «Личные обстоятельства». Всего в послужном списке актрисы более трех десятков ролей в кино.