Лебединое озеро
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Лебединое озеро
6.62022, Лебединое озеро
Комедия, Драма104 мин18+

Лебединое озеро (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Трагикомедия Антона Бильжо («Рыба-мечта», «Амбивалентность») о том, как жена олигарха в провинциальном театре классику Чайковского ставила, с Ольгой Цирсен и Игорем Яцко. Олигарх, мнящий себя дворянином и мечтающий стать губернатором, решает повысить свои шансы на победу в выборах, возродив из небытия областной театр. С этой целью он делает своей жене, бывшей балерине Ксении, «графский подарок» – поручает поставить особо любимый россиянами балет «Лебединое озеро». Вместе со своим педагогом, а ныне спившимся хореографом Леонидом Гинзбургом она набирает в труппу колоритных городских сумасшедших и прочих энтузиастов, далеких от классического балета.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лебединое озеро»