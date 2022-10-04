Лебединое озеро (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Трагикомедия Антона Бильжо («Рыба-мечта», «Амбивалентность») о том, как жена олигарха в провинциальном театре классику Чайковского ставила, с Ольгой Цирсен и Игорем Яцко. Олигарх, мнящий себя дворянином и мечтающий стать губернатором, решает повысить свои шансы на победу в выборах, возродив из небытия областной театр. С этой целью он делает своей жене, бывшей балерине Ксении, «графский подарок» – поручает поставить особо любимый россиянами балет «Лебединое озеро». Вместе со своим педагогом, а ныне спившимся хореографом Леонидом Гинзбургом она набирает в труппу колоритных городских сумасшедших и прочих энтузиастов, далеких от классического балета.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АБРежиссёр
Антон
Бильжо
- ИЯАктёр
Игорь
Яцко
- НПАктриса
Нелли
Попова
- РВАктёр
Роман
Васильев
- АЧАктёр
Александр
Чередник
- ЯРАктёр
Ян
Решетников
- ИКАктёр
Иван
Киренков
- ЕКАктриса
Елизавета
Кафиева
- ФЖАктёр
Фаррух
Жумаев
- ООАктриса
Ольга
Онищенко
- АБСценарист
Антон
Бильжо
- АТПродюсер
Ася
Темникова
- ДНПродюсер
Дмитрий
Никитин
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- ВШМонтажёр
Виктор
Шевцов
- ПХМонтажёр
Павел
Ханютин
- ДФОператор
Даниил
Фомичев
- Композитор
Вадим
Маевский
- МХКомпозитор
Михаил
Химаков