Лебединое озеро (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Трагикомедия Антона Бильжо («Рыба-мечта», «Амбивалентность») о том, как жена олигарха в провинциальном театре классику Чайковского ставила, с Ольгой Цирсен и Игорем Яцко. Олигарх, мнящий себя дворянином и мечтающий стать губернатором, решает повысить свои шансы на победу в выборах, возродив из небытия областной театр. С этой целью он делает своей жене, бывшей балерине Ксении, «графский подарок» – поручает поставить особо любимый россиянами балет «Лебединое озеро». Вместе со своим педагогом, а ныне спившимся хореографом Леонидом Гинзбургом она набирает в труппу колоритных городских сумасшедших и прочих энтузиастов, далеких от классического балета.

