Чайка (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Между двумя молодыми девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста образуется любовный треугольник. Все они страстно жаждут любви, но на пути к счастью стоит их собственная инфантильность. Запутавшись в своих мечтах, желаниях и фантазиях, они не замечают, во что превращается их реальная жизнь.
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Информация
Рейтинг
- ПЛРежиссёр
Полина
Лазарева
- ВКАктриса
Вера
Кинчева
- Актёр
Юрий
Быков
- Актриса
Олеся
Железняк
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- Актриса
Светлана
Немоляева
- НПАктриса
Нелли
Попова
- АЗАктриса
Анастасия
Зайцева
- ИЗАктриса
Ирада
Зейналова
- ЕКАктриса
Евгения
Кузнецова
- МПАктриса
Мария
Павлова
- ПЛСценарист
Полина
Лазарева
- Продюсер
Влад
Фурман
- ЭБПродюсер
Элина
Бортовая
- ДЯПродюсер
Данила
Яковлев
- ОНХудожница
Ольга
Никитина
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ИАОператор
Иван
Алимов
- СВКомпозитор
Сергей
Верховцев