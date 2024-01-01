Чайка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Между двумя молодыми девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста образуется любовный треугольник. Все они страстно жаждут любви, но на пути к счастью стоит их собственная инфантильность. Запутавшись в своих мечтах, желаниях и фантазиях, они не замечают, во что превращается их реальная жизнь.



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