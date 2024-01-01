Чайка
Wink
Фильмы
Чайка
6.82024, Чайка
Драмы, Комедии93 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Чайка (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Между двумя молодыми девушками и успешным писателем в кризисе среднего возраста образуется любовный треугольник. Все они страстно жаждут любви, но на пути к счастью стоит их собственная инфантильность. Запутавшись в своих мечтах, желаниях и фантазиях, они не замечают, во что превращается их реальная жизнь.

Чайка смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Чайка»

Всё