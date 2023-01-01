Биография

Юрий Быков — российский режиссер, сценарист, композитор, продюсер и актер. Родился в Рязанской области 15 августа 1981 года. В детстве кинодеятель увлекался литературой, писал рассказы и стихи в местную газету, а также занимался музыкой. После того, как окончил школу, Юрий сначала работал грузчиком, а затем — оператором дискотеки и машинистом сцены в клубе культуры. Параллельно Быков посещал театральный кружок. Когда Юрий играл в спектаклях Новомичуринска, его заметил Борис Невзоров, который и открыл будущему кинодеятелю двери в ГИТИС. В 2005 году Быков окончил актерский факультет ВГИКа и начал играть во МХАТе, театре Et Cetera, Театре Луны и Театре Российской Армии. Позже ему стали предлагать небольшие роли в кино и телесериалах. Первой лентой, в которой снялся Юрий Быков, стала многосерийная мелодрама «Любовь как любовь». Актер наиболее известен по черно-белой короткометражке «Начальник», в которой он выступил и режиссером, криминальной драме с Денисом Шведовым «Майор», загадочной мелодраме Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол», драме «Сторож» и романтической комедии «Лови момент» — в обеих картинах кинодеятель не только сыграл одну из ролей, но и стал режиссером.