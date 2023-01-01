Инкассаторы (сериал, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
«Инкассаторы» – остросюжетный криминальный сериал от автора громких фестивальных картин «Майор» и «Дурак», поставившего многосерийный детективный триллер «Метод». Оценить первую режиссерскую работу Юрия Быкова для телевидения вы можете онлайн и в хорошем качестве.
В результате тщательно спланированного вооруженного нападения на машину инкассаторов были похищены все деньги, один из сотрудников, охранявших ценный груз, погиб, а двое других – серьезно пострадали. Начальник частной инкассаторской компании Олег Мезенцев (Алексей Комашко) уверен, что за преступлением стоит кто-то из своих – иначе, откуда грабителям было знать, что кроме честной выручки, будет перевозиться еще и черный нал? Олег намерен докопаться до истины, но, по понятным причинам, не хочет привлекать к делу органы правопорядка. Чтобы вычислить «крысу», он внедряет в контору своего бывшего сослуживца Вадима Стрельцова (Даниил Страхов). Чем больше Вадим погружается в мир инкассаторов, тем яснее он понимает, что корыстные мотивы могли быть у каждого из его новых сослуживцев. Ситуация отягощается тем, что в одну из коллег – единственную женщину в компании Веру (Елена Лядова) – герой влюбляется. Чем закончится секретное расследование Вадима, вы узнаете совершенно бесплатно, посмотрев онлайн сериал Юрия Быкова «Инкассаторы».
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Юрий
Быков
- Актёр
Даниил
Страхов
- Актриса
Елена
Лядова
- Актёр
Александр
Коршунов
- Актёр
Алексей
Комашко
- Актёр
Андрей
Казаков
- Актриса
Анастасия
Панина
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Константин
Гацалов
- АКАктёр
Анзор
Камариддинов
- ЮТАктёр
Юрий
Тарасов
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ИШХудожник
Илья
Широков
- ГБОператор
Григорий
Булкот
- ИШКомпозитор
Илья
Шипилов