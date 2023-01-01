Инкассаторы (сериал, 2012) смотреть онлайн

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«Инкассаторы» – остросюжетный криминальный сериал от автора громких фестивальных картин «Майор» и «Дурак», поставившего многосерийный детективный триллер «Метод». Оценить первую режиссерскую работу Юрия Быкова для телевидения вы можете онлайн и в хорошем качестве.



В результате тщательно спланированного вооруженного нападения на машину инкассаторов были похищены все деньги, один из сотрудников, охранявших ценный груз, погиб, а двое других – серьезно пострадали. Начальник частной инкассаторской компании Олег Мезенцев (Алексей Комашко) уверен, что за преступлением стоит кто-то из своих – иначе, откуда грабителям было знать, что кроме честной выручки, будет перевозиться еще и черный нал? Олег намерен докопаться до истины, но, по понятным причинам, не хочет привлекать к делу органы правопорядка. Чтобы вычислить «крысу», он внедряет в контору своего бывшего сослуживца Вадима Стрельцова (Даниил Страхов). Чем больше Вадим погружается в мир инкассаторов, тем яснее он понимает, что корыстные мотивы могли быть у каждого из его новых сослуживцев. Ситуация отягощается тем, что в одну из коллег – единственную женщину в компании Веру (Елена Лядова) – герой влюбляется. Чем закончится секретное расследование Вадима, вы узнаете совершенно бесплатно, посмотрев онлайн сериал Юрия Быкова «Инкассаторы».





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