Биография

Денис Шведов – молодой и талантливый актер кино и театра. Обладатель двух наград за лучшие мужские роли. Денис Шведов родился в Москве осенью 1981 года в самой обычной семье. Еще с детства его привлекал театр, но тогда некому было помочь мальчику открыть для себя этот удивительный мир искусства. Уже во время обучения в институте туризма, после знакомства с сыном одного знаменитого актера, который тогда учился в театральном, Денис решил продемонстрировать свои умения его отцу. Тот посоветовал юноше все же попробовать себя в актерском мастерстве, после чего парень поступает в Щепкинское училище. По окончанию обучения молодого актера приняли в РАМТ, а уже в 2006 г. состоялся его дебют в кинофильме. Дебютная роль Дениса Шведова стала эпизодической в фильме «Слабости сильной женщины». Следующие два года он продолжал играть такие же не слишком значимые роли. В 2008 г. впервые снимается в роли главного героя в сюжете «Добрая подружка для всех». В 2010 г. выходит фильм «Жить или… выбрать иное», который принес актеру популярность, а также награду за лучшую мужскую роль на шведском кинофестивале. Такую же награду, но уже на фестивале во Владивостоке, он получил за роль в фильме режиссёра Юрия Быкова «Майор». Сейчас актер Денис Шведов продолжает активно развиваться и совершенствует навыки своего мастерства.