Лето. Нулевые (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Одно лето из жизни 15-летнего мальчишки, который дурачится с друзьями, влюбляется и взрослеет в середине нулевых. Легкая ностальгическая картина от молодого дебютанта с участием Дениса Шведова и Анны Котовой.



Середина 2000-х. Не знающий забот Сашка проводит свое пятнадцатое лето все в том же небольшом городке. Вместе с друзьями он гуляет допоздна, часами сидит в компьютерном клубе, купается в речке и иногда находит приключения на свою голову. Он и не подозревает, что на этих каникулах ему предстоит измениться. Его ждут первые серьезные разборки — конфликт с местными бандитами, где ему придется отстаивать свои принципы, — первое сбивающее с ног чувство к соседской девчонке и первая горечь разочарования.



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