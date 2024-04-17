Лето. Нулевые (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Одно лето из жизни 15-летнего мальчишки, который дурачится с друзьями, влюбляется и взрослеет в середине нулевых. Легкая ностальгическая картина от молодого дебютанта с участием Дениса Шведова и Анны Котовой.
Середина 2000-х. Не знающий забот Сашка проводит свое пятнадцатое лето все в том же небольшом городке. Вместе с друзьями он гуляет допоздна, часами сидит в компьютерном клубе, купается в речке и иногда находит приключения на свою голову. Он и не подозревает, что на этих каникулах ему предстоит измениться. Его ждут первые серьезные разборки — конфликт с местными бандитами, где ему придется отстаивать свои принципы, — первое сбивающее с ног чувство к соседской девчонке и первая горечь разочарования.
Погрузитесь в атмосферу солнечного и беспечного лета вместе с героем в картине «Лето. Нулевые» — фильм 2023 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе.
Рейтинг
- СИРежиссёр
Сергей
Илютин
- Актёр
Тимофей
Кочнев
- КДАктёр
Кирилл
Доронин
- ИФАктёр
Иван
Федоров
- Актёр
Роман
Маякин
- Актриса
Анна
Котова
- Актёр
Денис
Шведов
- АЦАктриса
Анастасия
Цыбульская
- Актриса
Ольга
Лапшина
- МИАктёр
Михаил
Иванов
- ВШАктёр
Василий
Шевцов
- ККСценарист
Кирилл
Кузнецов
- ДКПродюсер
Денис
Ковалевский
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- АКПродюсер
Алина
Кислинская
- АПХудожница
Анастасия
Поташкина
- МСМонтажёр
Мария
Сидельникова
- ГМКомпозитор
Геннадий
Медведев