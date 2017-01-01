Жизнь впереди (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

11-й «Б» впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников — удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей.



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