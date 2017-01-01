Жизнь впереди (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.62017, Жизнь впереди
Комедии81 мин18+
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Сюжет
11-й «Б» впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников — удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Александр
Паль
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Артур
Смольянинов
- Актёр
Денис
Шведов
- Актёр
Егор
Корешков
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актёр
Максим
Виторган
- ВКАктриса
Валерия
Кожевникова
- Актриса
Юлия
Александрова
- Продюсер
Карен
Оганесян
- ПИПродюсер
Полина
Иванова
- ИЖПродюсер
Ирина
Жидкова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- Оператор
Василий
Григолюнас