Жизнь впереди
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Жизнь впереди

Жизнь впереди (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.62017, Жизнь впереди
Комедии81 мин18+

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Сюжет

11-й «Б» впервые собирается вместе через 15 лет после выпуска, и эта встреча для одноклассников — удивительная возможность на короткое время вернуться в прошлое. Старые секреты и личные счеты, обиды и первая любовь оборачиваются водоворотом страстей.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb