Биография

Василий Григолюнас — российский оператор. Родился 29 сентября 1981 года. Кинодеятель получил диплом оператора во ВГИКе, но успел себя попробовать и в роли актера. В 2015 году он сыграл в фильме своей супруги Натальи Кудряшовой «Пионеры-герои». Дебютный полнометражный фильм Василий Григолюнас снял еще будучи студентом четвертого курса. Первыми запоминающимися работами кинодеятеля стали ленты «Не свадебное путешествие» и «Дух в движении» 2015 года, а самыми популярными — сериалы «Топи», «Налет» и комедийный фильм «Жизнь впереди». Также Василий работал над проектами «Доктор Преображенский», «Пассажиры», «Филатов» и «Либерея: Охотники за сокровищами».