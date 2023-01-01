Пассажиры (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Сериал «Пассажиры» рассказывает о таксисте, который становится проводником между реальностью живых и царством мертвых. Драматический триллер от Карена Оганесяна, режиссера «Игры на выживание». В главных ролях — Кирилл Кяро и Сергей Гилев.



Работа обычного таксиста внезапно приобретает мистический поворот — он начинает подвозить души умерших людей, которые еще не готовы попрощаться со своей земной жизнью. В каждой серии он встречает новых пассажиров, раскрывает их тайны и помогает завершить неоконченные дела. Мэри, одна из таких душ, становится его постоянной спутницей и вместе с ним разбирается в запутанных историях и сложных судьбах других пассажиров. Вместе герои сталкиваются с множеством испытаний, которые меняют их собственное представление о жизни и смерти.



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