Пассажиры (2020) (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+22 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 2
- 18+20 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 3
- 18+22 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 5
- 18+21 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Сериал «Пассажиры» рассказывает о таксисте, который становится проводником между реальностью живых и царством мертвых. Драматический триллер от Карена Оганесяна, режиссера «Игры на выживание». В главных ролях — Кирилл Кяро и Сергей Гилев.
Работа обычного таксиста внезапно приобретает мистический поворот — он начинает подвозить души умерших людей, которые еще не готовы попрощаться со своей земной жизнью. В каждой серии он встречает новых пассажиров, раскрывает их тайны и помогает завершить неоконченные дела. Мэри, одна из таких душ, становится его постоянной спутницей и вместе с ним разбирается в запутанных историях и сложных судьбах других пассажиров. Вместе герои сталкиваются с множеством испытаний, которые меняют их собственное представление о жизни и смерти.
Не терпится узнать, как обычному таксисту удается убедить людей исповедоваться ему? Просто начинайте смотреть! «Пассажиры» — сериал 2020 года, который уже ждет вас на Wink онлайн и без рекламы!
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМистические, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- АЛРежиссёр
Артем
Литвиненко
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Анатолий
Белый
- ЕСАктриса
Екатерина
Соколова-Жубер
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Даниил
Воробьев
- ЕГАктёр
Егор
Губарев
- Сценарист
Руслан
Сорокин
- ЕССценарист
Екатерина
Соколова-Жубер
- АТСценарист
Александр
Талал
- ААСценарист
Анна
Аносова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ГНХудожник
Георгий
Никифоров
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- Оператор
Василий
Григолюнас
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ДСКомпозитор
Денис
Суров
- БКомпозитор
Би-2