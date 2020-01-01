Пассажиры (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Кирилл Кяро возит души умерших на такси и помогает им оставить земные проблемы позади. Андрей – таксист, помогающий душам умерших людей добраться до загробной жизни, какой бы она не была. Правда, чтобы сделать это, пассажирам придется раз и навсегда разобраться со всем, что держит их в мире живых, будь то измена, ненависть к одноклассникам или непобежденная зависимость.

