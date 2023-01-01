Пассажиры (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Приглашаем смотреть сериал «Пассажиры» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink! Кирилл Кяро, Андрей Бурковский и Юлия Снигирь в мистическом триллере от Карена Оганесяна, режиссера «Крутой перемены» и �«Кошки».



В первом сезоне зрители знакомятся с Андреем, обычным московским таксистом, который привык к ночным сменам за рулем своего Мерседеса. Однажды его жизнь кардинально меняется: он начинает видеть призраков. Каждый новый клиент — это душа умершего человека, которая не может найти покой. Мэри, одна из душ, становится спутницей таксиста и помогает ему разобраться в сложных и часто трагических историях других пассажиров. Еще один клиент, Кирилл, явно знает больше, чем говорит, но его намерения остаются неясными до конца сезона.



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