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Пассажиры (2020)
1-й сезон

Пассажиры (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

9.02020, Пассажиры (2020). Сезон 1 9 серий
Драмы, Триллеры18+
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1-й сезон

Сюжет

Приглашаем смотреть сериал «Пассажиры» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink! Кирилл Кяро, Андрей Бурковский и Юлия Снигирь в мистическом триллере от Карена Оганесяна, режиссера «Крутой перемены» и «Кошки».

В первом сезоне зрители знакомятся с Андреем, обычным московским таксистом, который привык к ночным сменам за рулем своего Мерседеса. Однажды его жизнь кардинально меняется: он начинает видеть призраков. Каждый новый клиент — это душа умершего человека, которая не может найти покой. Мэри, одна из душ, становится спутницей таксиста и помогает ему разобраться в сложных и часто трагических историях других пассажиров. Еще один клиент, Кирилл, явно знает больше, чем говорит, но его намерения остаются неясными до конца сезона.

Чтобы погрузиться в атмосферу мистики и драматических историй, включайте сериал «Пассажиры» — 1 сезон смотреть онлайн без рекламы можно на нашем видеосервисе Wink!

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пассажиры (2020)»