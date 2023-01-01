Пассажиры (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+22 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 1
- 18+22 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 2
- 18+20 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 3
- 18+22 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 4
- 18+23 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 5
- 18+21 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Пассажиры (2020)
С�езон 1 Серия 7
- 18+24 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 8
- 18+23 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 1 Серия 9
Сюжет
Приглашаем смотреть сериал «Пассажиры» — 1 сезон онлайн доступен на видеосервисе Wink! Кирилл Кяро, Андрей Бурковский и Юлия Снигирь в мистическом триллере от Карена Оганесяна, режиссера «Крутой перемены» и �«Кошки».
В первом сезоне зрители знакомятся с Андреем, обычным московским таксистом, который привык к ночным сменам за рулем своего Мерседеса. Однажды его жизнь кардинально меняется: он начинает видеть призраков. Каждый новый клиент — это душа умершего человека, которая не может найти покой. Мэри, одна из душ, становится спутницей таксиста и помогает ему разобраться в сложных и часто трагических историях других пассажиров. Еще один клиент, Кирилл, явно знает больше, чем говорит, но его намерения остаются неясными до конца сезона.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- АЛРежиссёр
Артем
Литвиненко
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Анатолий
Белый
- ЕСАктриса
Екатерина
Соколова-Жубер
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Даниил
Воробьев
- ЕГАктёр
Егор
Губарев
- Сценарист
Руслан
Сорокин
- ЕССценарист
Екатерина
Соколова-Жубер
- АТСценарист
Александр
Талал
- ААСценарист
Анна
Аносова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ГНХудожник
Георгий
Никифоров
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- Оператор
Василий
Григолюнас
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ДСКомпозитор
Денис
Суров
- БКомпозитор
Би-2