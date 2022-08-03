Сергей Гилев в роли таксиста, который должен выполнить миссию по спасению душ. Продолжайте смотреть сериал «Пассажиры» — 2 сезон онлайн доступен на портале Wink!



Во втором сезоне водителем такси становится Кирилл: теперь он встречает души и должен помочь им найти покой. Однако Кирилл равнодушен к трагедиям пассажиров, и это усложняет ему работу: он не может докопаться до сути проблем. Помогать Кириллу раскрывать секреты новых пассажиров будет Мэри, которая также застряла между мирами. Их пути пересекаются с загадочным провидцем, чьи знания о мире духов становятся ключом к разгадке многих тайн. Вместе они сталкиваются с еще более сложными и опасными испытаниями, которые проверяют их веру и силу духа. Этот сезон обещает новые повороты и неожиданные открытия, которые заставят зрителей задуматься.



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