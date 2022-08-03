Пассажиры (2020) (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+27 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 2 Серия 1
- 18+23 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 2 Серия 2
- 18+23 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 2 Серия 3
- 18+24 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 2 Серия 4
- 18+22 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 2 Серия 5
- 18+22 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 2 Серия 6
- 18+26 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 2 Серия 7
- 18+22 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 2 Серия 8
- 18+21 мин
Пассажиры (2020)
Сезон 2 Серия 9
О сериале
Сергей Гилев в роли таксиста, который должен выполнить миссию по спасению душ. Продолжайте смотреть сериал «Пассажиры» — 2 сезон онлайн доступен на портале Wink!
Во втором сезоне водителем такси становится Кирилл: теперь он встречает души и должен помочь им найти покой. Однако Кирилл равнодушен к трагедиям пассажиров, и это усложняет ему работу: он не может докопаться до сути проблем. Помогать Кириллу раскрывать секреты новых пассажиров будет Мэри, которая также застряла между мирами. Их пути пересекаются с загадочным провидцем, чьи знания о мире духов становятся ключом к разгадке многих тайн. Вместе они сталкиваются с еще более сложными и опасными испытаниями, которые проверяют их веру и силу духа. Этот сезон обещает новые повороты и неожиданные открытия, которые заставят зрителей задуматься.
Чтобы узнать, как развиваются события во втором сезоне, рекомендуем смотреть «Пассажиры» — сериал, 2 сезон которого онлайн доступен на Wink, ждет вас на нашем портале!
Рейтинг
- Режиссёр
Карен
Оганесян
- АЛРежиссёр
Артем
Литвиненко
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актёр
Анатолий
Белый
- ЕСАктриса
Екатерина
Соколова-Жубер
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актёр
Даниил
Воробьев
- ЕГАктёр
Егор
Губарев
- Сценарист
Руслан
Сорокин
- ЕССценарист
Екатерина
Соколова-Жубер
- АТСценарист
Александр
Талал
- ААСценарист
Анна
Аносова
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ЮФХудожница
Юлия
Феофанова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- ГНХудожник
Георгий
Никифоров
- ЮЛМонтажёр
Юлия
Любомирова
- Оператор
Василий
Григолюнас
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ДСКомпозитор
Денис
Суров
- БКомпозитор
Би-2