Биография

Руслан Сорокин — продюсер, сценарист и режиссер. Родился в Гомеле 27 февраля 1979 года. После школы будущий кинодеятель не стал уезжать из родного города, поступив на физический факультет Государственного университета имени Скорины. Карьеру продюсера начал строить на телевидении, параллельно играя в командах Клуба веселых и находчивых «Белорусская сборная» и «Белорусский вокзал». Позже переехал в Москву и начал работать на Первом канале и РЕН ТВ. Был креативным продюсером студии «Киноконстанта» и телеканала СТС, основал компании «Среда» и Twenty Seven Studio. Сегодня Руслан Сорокин успешно продолжает карьеру в медиасфере, его фильмография насчитывает более 45 проектов. По его сценариям сняли такие сериалы, как «Студенты», «Туристы», «Фирменная история», «Папины дочки», шоу «Слава богу, ты пришел!», также он продюсировал многосерийные картины «От ненависти до любви», «Вечный отпуск», «Последний мент», «Саранча», «Новый человек», «Мажор».