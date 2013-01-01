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Саранча (фильм, 2013) смотреть онлайн

8.42013, Саранча
Триллеры118 мин18+
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Сюжет

Роман Артема и Леры перерастает в одержимость, которая разрушает жизни обоих. Российский фильм «Саранча» ждет вас на Wink: Петр Федоров и Паулина Андреева в напряженном триллере с элементами эротики.

Богатое столичное семейство приобретает недвижимость у моря. Это событие становится отправной точкой в отношениях Леры, взрослой дочери семьи, и Артема, строителя, нанятого ее отцом. Однако их чувства быстро превращаются в сложные и запутанные. Артем женится на состоятельной женщине, а Лера выходит замуж за партнера своего отца. Несмотря на попытки забыть друг о друге, их страсть не угасает. Они решают встретиться снова, но теперь ради своей любви готовы пойти на преступления и разрушить жизни окружающих.

Чем закончится история Артема и Леры, узнаете в психологическом триллере «Саранча»: онлайн фильм (2013) смотреть в хорошем качестве вы сможете в любое удобное время на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Саранча»

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