Саранча (фильм, 2013) смотреть онлайн
Сюжет
Роман Артема и Леры перерастает в одержимость, которая разрушает жизни обоих. Российский фильм «Саранча» ждет вас на Wink: Петр Федоров и Паулина Андреева в напряженном триллере с элементами эротики.
Богатое столичное семейство приобретает недвижимость у моря. Это событие становится отправной точкой в отношениях Леры, взрослой дочери семьи, и Артема, строителя, нанятого ее отцом. Однако их чувства быстро превращаются в сложные и запутанные. Артем женится на состоятельной женщине, а Лера выходит замуж за партнера своего отца. Несмотря на попытки забыть друг о друге, их страсть не угасает. Они решают встретиться снова, но теперь ради своей любви готовы пойти на преступления и разрушить жизни окружающих.
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Информация
Рейтинг
- ЕБРежиссёр
Егор
Баранов
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Паулина
Андреева
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- МПАктёр
Максим
Пинскер
- АГАктёр
Алексей
Горбунов
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Александр
Голубков
- ИЩАктёр
Иван
Щенин
- Сценарист
Олег
Маловичко
- Продюсер
Александр
Цекало
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Руслан
Сорокин
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- АСХудожник
Александр
Сериков
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- Оператор
Юрий
Коробейников
- ААКомпозитор
Алексей
Айги
- РОКомпозитор
Райан
Оттер