Биография

Паулина Андреева — российская театральная и киноактриса, сценаристка, режиссер, певица. Удостоена благодарности Президента Российской Федерации за вклад в развитие культуры и искусств страны. Родилась в Ленинграде 12 октября 1988 года. В детстве Паулина не стремилась стать актрисой — после школы она поступила в вуз на факультет журналистики, однако уже через 2 года переехала в столицу, где подала документы во МХАТ. На театральной сцене Андреева начала играть еще во время обучения в школе-студии. В 2011 году ее приняли в труппу театра. Актриса периодически озвучивает мультипликационные ленты, исполняет песни к фильмам. Дебютную роль в кино Паулина Андреева сыграла в 2007 году. Популярность ей принесли съемки в сериале «Оттепель», которые проходили в 2013 году. Также Паулину можно увидеть в сериалах «Метод» и «The Телки». В 2019 году она сняла короткометражную драму «Плачу с вами», а в 2020 году участвовала в написании сценария к проекту more originals «Псих».