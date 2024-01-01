Спасибо. Хорошего вечера! (фильм, 2024) смотреть онлайн

Вася — пожилой гардеробщик, много лет работающий в Московском Художественном театре. Выдавая себя за актёра, он пытается помочь поступить в школу-студию МХАТ двум подросткам, которые любят театр так же сильно, как и он. Однако всё меняется, когда о его тайне узнаёт новенькая женщина-билетёр.



