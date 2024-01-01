2024, Спасибо. Хорошего вечера!
Драма, Комедия24 мин16+
Этот фильм пока недоступен
Спасибо. Хорошего вечера! (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Вася — пожилой гардеробщик, много лет работающий в Московском Художественном театре. Выдавая себя за актёра, он пытается помочь поступить в школу-студию МХАТ двум подросткам, которые любят театр так же сильно, как и он. Однако всё меняется, когда о его тайне узнаёт новенькая женщина-билетёр.
Спасибо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- КДРежиссёр
Константин
Денискин
- Актёр
Станислав
Любшин
- Актриса
Светлана
Колпакова
- АПАктёр
Александр
Поршин
- МЯАктриса
Маргарита
Якимова
- МСАктриса
Мария
Сокова
- Сценарист
Паулина
Андреева
- ТТПродюсер
Тео
Тао
- ВАПродюсер
Владимир
Аверьянов
- ВЛПродюсер
Валерия
Либерова
- УТПродюсер
Ульяна
Тимофеева
- НЧПродюсер
Надежда
Чернобровкина
- ТЧХудожница
Татьяна
Черникова
- ЛДХудожница
Лина
Дикова
- ММХудожница
Мария
Морзунова
- АВМонтажёр
Антонина
Ветряк
- КМКомпозитор
Кирилл
Марков
- ИМКомпозитор
Илья
Масленников