Актрисы смотреть онлайн

Сюжет

Драматический сериал от Федора Бондарчука и Паулины Андреевой про скрытую жизнь тружеников искусства. В главной роли — Светлана Ходченкова.



2014 год. Знаменитый театральный актер Гера Кулдин находится в глубоком творческом кризисе. Мужчине надоело играть в одних и тех же спектаклях, а в бесконечной гонке за ролью в большом кино его никто не за�мечает. Устав от однообразной жизни, Гера выбрасывается из окна. Между тем его жена Полина получает роль в новом артхаусном фильме и становится популярной актрисой. Сериал рассказывает о жизни Полины и ее близких подруг-артисток на протяжении нескольких лет. Зритель может заглянуть за кулисы театральной сцены и узнать о славе и разочарованиях, безнадежных хождениях по кастингам, интригах и суровой борьбе за свою мечту.



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