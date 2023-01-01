Актрисы смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+36 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+2 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 1
- 18+30 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 2
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 3
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 4
- 18+28 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 5
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 6
- 18+35 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 7
- 18+38 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 8
- 18+34 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 9
- 18+45 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 10
- 18+24 мин
Актрисы
Сезон 1 Серия 11
Сюжет
Драматический сериал от Федора Бондарчука и Паулины Андреевой про скрытую жизнь тружеников искусства. В главной роли — Светлана Ходченкова.
2014 год. Знаменитый театральный актер Гера Кулдин находится в глубоком творческом кризисе. Мужчине надоело играть в одних и тех же спектаклях, а в бесконечной гонке за ролью в большом кино его никто не за�мечает. Устав от однообразной жизни, Гера выбрасывается из окна. Между тем его жена Полина получает роль в новом артхаусном фильме и становится популярной актрисой. Сериал рассказывает о жизни Полины и ее близких подруг-артисток на протяжении нескольких лет. Зритель может заглянуть за кулисы театральной сцены и узнать о славе и разочарованиях, безнадежных хождениях по кастингам, интригах и суровой борьбе за свою мечту.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Роман
Евдокимов
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актриса
Лолита
Милявская
- Сценарист
Паулина
Андреева
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- МАХудожница
Маргарита
Аб�лаева
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- МДМонтажёр
Мария
Данилова
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев