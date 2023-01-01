Актрисы
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Актрисы
7.12023, Актрисы 1 сезон
Драмы, Комедии18+
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Актрисы смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Драматический сериал от Федора Бондарчука и Паулины Андреевой про скрытую жизнь тружеников искусства. В главной роли — Светлана Ходченкова.

2014 год. Знаменитый театральный актер Гера Кулдин находится в глубоком творческом кризисе. Мужчине надоело играть в одних и тех же спектаклях, а в бесконечной гонке за ролью в большом кино его никто не замечает. Устав от однообразной жизни, Гера выбрасывается из окна. Между тем его жена Полина получает роль в новом артхаусном фильме и становится популярной актрисой. Сериал рассказывает о жизни Полины и ее близких подруг-артисток на протяжении нескольких лет. Зритель может заглянуть за кулисы театральной сцены и узнать о славе и разочарованиях, безнадежных хождениях по кастингам, интригах и суровой борьбе за свою мечту.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Актрисы»

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