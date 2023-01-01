Актрисы. Сезон 1. Серия 4 сериал смотреть онлайн

Прошло три года. Все съезжаются на премьеру того самого артхауса «Нерв», в котором в итоге сыграла Полина. Коля пока не стал известным, как и Оксана, зато Алена помирилась с сыном. В театр приезжает модный французский режиссер и внезапно требует участия сторонних актеров в своем спектакле. У Коли вновь накаляются отношения с Оксаной на фоне ее беременности, а Полина решает красиво вернуться в театр.



Что за идея у взбалмошного француза и кто сумеет его впечатлить?



