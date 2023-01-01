Актрисы. Сезон 1. Серия 4 сериал смотреть онлайн

7.12023, Актрисы. Сезон 1. Серия 4
Драма, Комедия18+
О сериале
Прошло три года. Все съезжаются на премьеру того самого артхауса «Нерв», в котором в итоге сыграла Полина. Коля пока не стал известным, как и Оксана, зато Алена помирилась с сыном. В театр приезжает модный французский режиссер и внезапно требует участия сторонних актеров в своем спектакле. У Коли вновь накаляются отношения с Оксаной на фоне ее беременности, а Полина решает красиво вернуться в театр.
Что за идея у взбалмошного француза и кто сумеет его впечатлить? Продолжайте смотреть сериал «Актрисы» — 4 серия 1 сезона доступна в отличном качестве на Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Фёдор
Бондарчук
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- ППАктриса
Полина
Пушкарук
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- Актёр
Сергей
Гилев
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актёр
Роман
Евдокимов
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актриса
Лолита
Милявская
- Сценарист
Паулина
Андреева
- Продюсер
Валерий
Тодоровский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Сергей
Бондарчук
- Продюсер
Алексей
Киселев
- Продюсер
Антон
Володькин
- МАХудожница
Маргарита
Аблаева
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- АКМонтажёр
Анна
Крутий
- МДМонтажёр
Мария
Данилова
- Оператор
Юрий
Никогосов
- ИВКомпозитор
Игорь
Вдовин
- ОККомпозитор
Олег
Карпачев