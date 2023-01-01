Биография

Елена Николаева — российская театральная и киноактриса. В 2008 году получила специальный приз кинофестиваля «Зеркало» за свою роль. В 2010 году стала обладательницей приза зрительских симпатий на фестивале «Созвездие». Родилась в Москве 9 февраля 1983 года. Мама будущей артистки занималась балетом, поэтому юная Лена также поступила в балетную школу. Окончив ее, пошла учиться в ГИТИС. С 2007 года начала выступать на театральной сцене. Сразу после прихода в театр Елене Николаевой доверили главные роли в спектаклях. Популярность актриса получила за участие в постановке «Макбет». Сниматься в кино начала в 2003 году. Узнаваемой стала благодаря исполнению главных ролей в кинокартинах «История весеннего призыва», «Я вернусь». За время работы в театре сыграла 15 ролей, снялась в 20 фильмах.