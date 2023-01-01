Год в Тоскане
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Год в Тоскане

Год в Тоскане (сериал, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.92014, Год в Тоскане 1 сезон
Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Счастливые Рита и Илья готовятся к свадьбе. Илья, талантливый архитектор, вечно погруженный в творчество, проектирует виллу в Тоскане для семейства миллионеров Фарбеев. Рита тем временем обеспечивает материальную базу для творческих исканий своего жениха: тоже закончив архитектурный, она на износ работает в дизайнерском агентстве.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Год в Тоскане»

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