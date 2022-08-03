Год в Тоскане (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Счастливые Рита и Илья готовятся к свадьбе. Илья, талантливый архитектор, вечно погруженный в творчество, проектирует виллу в Тоскане для семейства миллионеров Фарбеев. Рита тем временем обеспечивает материальную базу для творческих исканий своего жениха: тоже закончив архитектурный, она на износ работает в дизайнерском агентстве.

