Биография

Константин Соловьев — российский актер. Родился в Москве 28 января 1974 года. Мальчик рос хулиганом, обожал фехтование, единоборства, плавание, самбо и верховую езду. После 8 класса пошел в медучилище, планируя стать врачом, но профессия разочаровала. Позже поступил в школу милиции, чтобы стать следователем, но работа тоже не вызывала восторга. Далее решил попробовать себя в актерстве и поступил в Щукинское театральное училище. Работал в театре, играл в постановках «Сирано де Бержерак», «Земля обетованная» и других. Дебютная главная роль Константина Соловьева — в картине «Летний дождь». Позже случились десятки удачных фильмов и актерская слава. Известен по таким проектам, как молодежный ромком о реалиях 1990-х с Александром Олешко «Будем знакомы!», светлая драмеди о переосмыслении жизни с Андреем Краско «Я остаюсь», мелодрама «Все к лучшему» и ее сиквел «Все к лучшему 2», детектив о поиске сокровищ знаменитого рода Юсуповых «Московские тайны. Гостья из прошлого», лихой детектив в лучших традициях Агаты Кристи «Убийства по пятницам», остросюжетная мелодрама с Любавой Грешновой «Случайная невеста», детское шоу для любителей музыки и книг «Букабу», мини-сериал «Убийства по пятницам 2», мелодрама о пути к счастью через потери и обретения «Несколько дней из жизни доктора Калистратовой».