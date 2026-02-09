Тайна адмирала Ушакова
Wink
Фильмы
Тайна адмирала Ушакова

Фильм Тайна адмирала Ушакова

2024, Тайна адмирала Ушакова
Исторический, Приключения12+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

Российская империя, 1812 год. Пока Наполеон собирает войска, в усадьбу адмирала Фёдора Ушакова проникает французский шпион. Великий флотоводец вновь готов вступить в бой, а его оружием станут вера и любовь к Родине.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Приключения
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна адмирала Ушакова»