Фильм Тайна адмирала Ушакова
2024, Тайна адмирала Ушакова
Исторический, Приключения12+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Российская империя, 1812 год. Пока Наполеон собирает войска, в усадьбу адмирала Фёдора Ушакова проникает французский шпион. Великий флотоводец вновь готов вступить в бой, а его оружием станут вера и любовь к Родине.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Приключения
КачествоFull HD
Рейтинг
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Коробкин
- Актёр
Юрий
Беляев
- Актёр
Михаил
Боярский
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- ИТАктёр
Иван
Трушин
- АПАктёр
Анатолий
Просалов
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Актриса
Анастасия
Добрынина
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- МААктёр
Михаил
Асанкин
- ЮРСценарист
Юсуп
Разыков
- СКСценарист
Светлана
Королева
- СДПродюсер
Станислав
Дужников
- АКПродюсер
Алла
Каргина
- АЯМонтажёр
Александр
Ястребов
- ДКОператор
Дмитрий
Коробкин
- АККомпозитор
Андрей
Комаров