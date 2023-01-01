Михаил Боярский
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 26 декабря 1949 г. (75 лет)
Биография
Михаил Боярский — киноактер, музыкант и певец из артистической семьи. Обладатель Орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Родился в Санкт-Петербурге 26 декабря 1949 года. Талантливый юноша подавал большие надежды, поэтому его зачислили в ЛГИТМиК на курс Леонида Макарьева. Дебют состоялся на подмостках Театра «Ленсовета», где будущий Д’Артаньян участвовал в массовке в «Преступлении и наказании» Достоевского. Первый триумф пришел после выхода мюзикла «Трубадур и его друзья». Затем следовали другие пьесы и разноплановые роли. В середине 80-х перешел в Театр им. Ленкома, где играл в пьесе «Овод», а в 1988 году основал собственный театр «Бенефис», который закрылся в 2007 году. Артист известен и как исполнитель популярных песен «Зеленоглазое такси», «Дрессировщик», «Дорога к дому», «Листья жгут», «Спасибо, родная». Выпускал сольные альбомы. Кинокарьера Михаила Боярского принесла ему народное признание. Актер не только создавал образы, но и пел, в том числе в лентах «Собака на сене», «Дон Сезар де Базан» и «Три мушкетера». Занимался озвучкой, был актером дубляжа. Также вел телепередачи «Домино», «Боярский двор».
Фильмография
Актёр
- 6.6
Гардемарины 1787. Мир2023, 117 минБесплатно
- 9.2
Иван Царевич и Серый Волк 52022, 74 минБесплатно
- 9.5
Иван Царевич и Серый Волк 42019, 84 мин
- 7.8
Петербург. Только по любви2016, 106 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 32015, 74 мин
- 9.2
Самый лучший день2015, 102 минБесплатно
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк 22013, 70 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 8.8
Тартюф1992, 94 минБесплатно
- 9.4
Дон Сезар де Базан1989
- 8.8
Таможня1982, 73 минБесплатно
Комиссия по расследованию1978, 80 минБесплатно
- 9.2
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил1977, 85 минБесплатно
- 9.7
Собака на сене1977
- 8.3
Сентиментальный роман1976, 92 минБесплатно
- 9.5
Новогодние приключения Маши и Вити1975, 66 минБесплатно
- 9.7
Старший сын1975