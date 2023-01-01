Биография

Михаил Боярский — киноактер, музыкант и певец из артистической семьи. Обладатель Орденов Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Родился в Санкт-Петербурге 26 декабря 1949 года. Талантливый юноша подавал большие надежды, поэтому его зачислили в ЛГИТМиК на курс Леонида Макарьева. Дебют состоялся на подмостках Театра «Ленсовета», где будущий Д’Артаньян участвовал в массовке в «Преступлении и наказании» Достоевского. Первый триумф пришел после выхода мюзикла «Трубадур и его друзья». Затем следовали другие пьесы и разноплановые роли. В середине 80-х перешел в Театр им. Ленкома, где играл в пьесе «Овод», а в 1988 году основал собственный театр «Бенефис», который закрылся в 2007 году. Артист известен и как исполнитель популярных песен «Зеленоглазое такси», «Дрессировщик», «Дорога к дому», «Листья жгут», «Спасибо, родная». Выпускал сольные альбомы. Кинокарьера Михаила Боярского принесла ему народное признание. Актер не только создавал образы, но и пел, в том числе в лентах «Собака на сене», «Дон Сезар де Базан» и «Три мушкетера». Занимался озвучкой, был актером дубляжа. Также вел телепередачи «Домино», «Боярский двор».