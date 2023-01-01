Тартюф (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мюзикл о похождениях лицемера, имя которого стало нарицательным. Тартюф втирается в доверие и предает, обманывает и соблазняет, сохраняя маску святости и не стесняясь ничего… С виду богобоязненный, Тартюф пользуется благосклонностью главы семейства Оргона, который готов даже выдать за него свою дочь, красавицу Марианну, против еe воли. Но цель Тартюфа — соблазнить жену доверчивого хозяина дома, очаровательную Эльмиру.



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