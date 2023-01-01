Тартюф (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Мюзикл о похождениях лицемера, имя которого стало нарицательным. Тартюф втирается в доверие и предает, обманывает и соблазняет, сохраняя маску святости и не стесняясь ничего… С виду богобоязненный, Тартюф пользуется благосклонностью главы семейства Оргона, который готов даже выдать за него свою дочь, красавицу Марианну, против еe воли. Но цель Тартюфа — соблазнить жену доверчивого хозяина дома, очаровательную Эльмиру.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЯФРежиссёр
Ян
Фрид
- Актёр
Михаил
Боярский
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВГАктриса
Виктория
Горшенина
- Актриса
Ирина
Муравьёва
- АСАктриса
Анна
Самохина
- Актёр
Игорь
Скляр
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- Актриса
Лариса
Удовиченко
- АСАктёр
Александр
Самохин
- ГОАктёр
Герман
Орлов
- ЯФСценарист
Ян
Фрид
- МДПродюсер
Марина
Довладбегян
- ВКАктриса дубляжа
Валентина
Кособуцкая
- ГМАктриса дубляжа
Гренада
Мнацаканова
- НСОператор
Николай
Строганов
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков