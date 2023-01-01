Тартюф
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Тартюф
8.81992, Тартюф
Комедии94 мин18+

Тартюф (фильм, 1992) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мюзикл о похождениях лицемера, имя которого стало нарицательным. Тартюф втирается в доверие и предает, обманывает и соблазняет, сохраняя маску святости и не стесняясь ничего… С виду богобоязненный, Тартюф пользуется благосклонностью главы семейства Оргона, который готов даже выдать за него свою дочь, красавицу Марианну, против еe воли. Но цель Тартюфа — соблазнить жену доверчивого хозяина дома, очаровательную Эльмиру.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тартюф»

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