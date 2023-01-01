Биография

Советская и российская актриса Ирина Муравьёва создала на экране запоминающиеся образы простых и искренних женщин, а также пробивных дамочек. Артистка стала одним из символов позднего советского кинематографа. Путь Ирины Муравьёвой в актерскую профессию был непростым. После окончания школы она подавала документы сразу в несколько театральных вузов, но ни в один не поступила. На следующий год ситуация повторилась. Тогда девушка записалась на прослушивание в студию при детском театре и была принята в качестве ученицы. Отучившись, Ирина Муравьёва присоединилась к труппе театра. В семидесятые годы молодая актриса принимала участие в телевизионных постановках. Первую заметную роль она сыграла в фильме «Чисто английское убийство». В 1979 году снялась в картине «Москва слезам не верит», где сыграла амбициозную провинциалку, мечтающую о столичной жизни. Последующие фильмы Ирины Муравьёвой раскрыли многогранность ее таланта. В «Самой обаятельной и привлекательной» она играла простую и наивную героиню, а в «Артистке из Грибова» – сложную творческую личность. На протяжении своего творческого пути Ирина Муравьёва не раз доказывала, что ей по плечу любые партии – от английских аристократок до советских инженеров. Актриса продолжает выступать на театральных подмостках. Москвичи и гости столицы могут наслаждаться ее игрой в Малом театре.