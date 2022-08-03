Мисс Новый год (фильм, 1991) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Добрая маленькая Ворона, которую хлопотами мамаши признали первой красавицей новогоднего бала, отдала свою корону красавице Лисичке и тем заслужила общую любовь.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ВАРежиссёр
Владимир
Арбеков
- Актриса
Ирина
Муравьёва
- ИКАктриса
Ирина
Карташёва
- ЮПАктёр
Юрий
Пузырёв
- АТАктриса
Александра
Турган
- ВБАктёр
Вячеслав
Богачёв
- АБАктёр
Анатолий
Баранцев
- ВЗСценарист
Виталий
Злотников
- НСПродюсер
Нина
Соколова
- ААХудожница
Анна
Атаманова
- НМХудожник
Николай
Митрохин
- ГСМонтажёр
Галина
Смирнова
- КРОператор
Кабул
Расулов