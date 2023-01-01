Конец света с последующим симпозиумом (сериал, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

Миллиардер Фил Стоун хочет предотвратить конец света и обращается к бедствующему драматургу Майклу Тренту с просьбой написать пьесу о ядерной войне. Тренту, мало знакомому с вопросом, приходится погрузиться в тему, общаться с военными и политиками, чтобы выполнить свою работу. Тем временем его литературная агентка Одри Вуд �договаривается о постановке с директором одного из бродвейских театров.



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