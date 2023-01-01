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Конец света с последующим симпозиумом
1-й сезон

Конец света с последующим симпозиумом (сериал, 1986) сезон 1 смотреть онлайн

7.91986, Конец света с последующим симпозиумом. Сезон 1 3 серии
Драмы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Миллиардер Фил Стоун хочет предотвратить конец света и обращается к бедствующему драматургу Майклу Тренту с просьбой написать пьесу о ядерной войне. Тренту, мало знакомому с вопросом, приходится погрузиться в тему, общаться с военными и политиками, чтобы выполнить свою работу. Тем временем его литературная агентка Одри Вуд договаривается о постановке с директором одного из бродвейских театров.

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Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Конец света с последующим симпозиумом»

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