Конец света с последующим симпозиумом (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
7.81986, Конец света с последующим симпозиумом. Серия 1
Драмы12+
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Сюжет
Миллиардер Фил Стоун хочет предотвратить конец света и обращается к бедствующему драматургу Майклу Тренту с просьбой написать пьесу о ядерной войне. Тренту, мало знакомому с вопросом, приходится погрузиться в тему, общаться с военными и политиками, чтобы выполнить свою работу. Тем временем его литературная агентка Одри Вуд договаривается о постановке с директором одного из бродвейских театров.
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Информация
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ТЛРежиссёр
Татьяна
Лиознова
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актёр
Армен
Джигарханян
- Актриса
Надежда
Румянцева
- Актёр
Олег
Басилашвили
- Актёр
Эммануил
Виторган
- СКАктёр
Сергей
Ковалев
- ЭКАктёр
Эрменгельд
Коновалов
- Актриса
Ирина
Муравьёва
- Актёр
Дмитрий
Певцов
- Актёр
Олег
Табаков
- ТЛСценарист
Татьяна
Лиознова
- АЛСценарист
Артур
Л. Копит
- ПКОператор
Петр
Катаев
- МЯОператор
Михаил
Якович
- ГККомпозитор
Гия
Канчели