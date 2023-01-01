Биография

Дмитрий Певцов — актер, музыкант, педагог. Обладатель государственных и театральных наград. Родился в Москве 8 июля 1963 года. Будущий артист и политик вырос в семье спортсменов, поэтому с детства занимался различными видами спорта. Мечтал стать капитаном дальнего плавания или профессиональным спортсменом. В ГИТИС попал случайно, придя на прослушивание с другом, но поступив туда, понял, что выбрал свой жизненный путь. Работал в «Театре на Таганке» и Театре Советской армии. Позднее вошел в состав труппы «Ленкома». Выпустил сольный альбом «Лунная дорога», гастролирует с концертами. Страстное увлечение актера — автомобильные гонки. Дмитрий Певцов участвовал в проекте «Две звезды», который раскрыл артиста как вокального исполнителя. До этого он уже пел в рок-опере «Юнона и Авось», мюзиклах «Метро», «Иствикские ведьмы». Параллельно снимался в фильмах и телесериалах «Жмурки», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Бандитский Петербург» — в послужном списке более 80 ролей.